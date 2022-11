850 supporters du RFC Liège autorisés à Visé

Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège

Le derby liégeois de Nationale 1 aura lieu le samedi 12 novembre à 15 heures mais tous les fans sang et marine ne pourront pas s’y rendre.

La semaine prochaine aura lieu le tant attendu derby liégeois entre l’URSL Visé et le RFC Liège. Les deux clubs ont de grandes ambitions cette saison dans l’antichambre du football professionnel belge mais connaissent des débuts de saison bien différents.

Dans le stade de la Cité de l’Oie, l’ambiance est toujours au rendez-vous lorsque le Matricule 4 s’y déplace. La formule combi-car ne sera pas d’application pour cette rencontre, cependant le nombre de place mis à disposition des Sang et Marine sera limité : 850 au total. Celles-ci seront disponibles en prévente au RFCL (le 8 novembre de 16 à 19h ou le 11 de 14 à 17h) ou via les clubs de supporters. Deux tickets par personne maximum. Le jour du match, les guichets visiteurs seront fermés.

"À la demande des autorités de la Zone de Police Basse-Meuse, nous informons également qu’un périmètre de sécurité de 5 km sera mis en place autour du stade avec interdiction de présence des interdits de stade 5h avant et 5h après la rencontre. Le RFCL entend que ce derby se déroule dans une ambiance sportive et familiale et remercie déjà ses supporters pour leur attitude exemplaire lors de ce match comme ce fut d’ailleurs le cas à Rocourt ou en déplacement depuis le début de la saison. Nos joueurs comptent sur vous", indique un communiqué de la direction.