Accueil Sports Sport régional Liège Faycal Rherras a enfin rejoué un match officiel avec Visé : "Je suis conscient de devoir apporter plus" Faycal Rherras a enfin rejoué un match officiel. Avec du bon, même s’il doit retrouver tout son potentiel. Emmanuel Thyssen Faycal Rherras a enfin rejoué un match officiel ©MaMick

Depuis son premier passage à Visé, Faycal Rherras a vu du pays ! Saint-Trond et Malines (Belgique), Heart of Midlothian et Hibernian...