Comme un air de déjà-vu à Rocourt

Alors que la saison dernière les Liégeois loupaient souvent les bonnes opportunités suite aux résultats des concurrents, cette année tout semble bien différent. La réussite est présente et tout le monde est conscient des objectifs. En l’emportant ce week-end face à la lanterne rouge, l’Old Club s’est installé à la deuxième place du général.

Pourtant, la tâche ne fut pas aisée et, rapidement, les supporters ont scandé qu'ils voulaient la victoire tant le football produit était peu emballant. Mais finalement, les trois points sont tombés dans les arrêts de jeu, à 11 contre 10… comme la semaine dernière face au Patro.

"Nous savions que notre adversaire serait fort regroupé derrière, disait Gaëtan Englebert. À 0-1, nous savions que ça serait difficile mais, dans la dernière demi-heure, nous avons montré qu'il y avait du caractère dans l'équipe, de la qualité et que la mentalité est bonne."

Avec sa ligne de cinq en défense et une équipe regroupée dans sa moitié de terrain, Hoogstraten était clairement venu à Rocourt pour tenter de prendre un point miraculeux. "Il fallait s'attendre à ce genre de match, avec une équipe qui est venue pour fermer. Le championnat commence à changer. Tout le monde commence à perdre des points. La météo joue aussi beaucoup dans la préparation des rencontres et leur déroulement. On rentre dans la compétition."

Autre satisfaction : l'apport des remplaçants. Florian Gendebien et Tom Panepinto, principalement, sont très bien rentrés. "On ne peut pas commencer un match avec six ou sept joueurs offensifs mais quand on doit forcer quelque chose, il y a des joueurs capables d'apporter un plus. Nous amenons de la vivacité."

Tout cela avant un derby à Visé qui s’annonce chaud mais passionnant. Pour ce match, Liège devra se passer de Yannick Reuten, suspendu pour abus de cartes jaunes.