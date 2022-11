Les Panthers se rassurent à Waregem

C’est une victoire importante, un succès qui pèsera certainement au final, que les Panthers ont remporté de haute lutte à Waregem.

Pour le classement bien sûr mais surtout pour le moral après un début de saison difficile et quelques blessures bien malvenues.

"On est allé la chercher avec les tripes après une première période très faible et une solide mise au point au repos. On a fait preuve de caractère mais surtout ce soir j’ai vu une véritable équipe pleine de solidarité", relevait Pierre Cornia.

On soulignera également la prestation cinq étoiles de l’Américaine Littlefield (25 pts après le repos !) mais aussi les bonnes sorties de Manon Descamps et de la jeune Pauline Tchemtchoua.

Waregem 83 - Liège Panthers 89

QT: 17-24, 27-13, 21-22, 18-30