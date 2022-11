Liège arrache la victoire face à la lanterne rouge

Il fallait s’y attendre : un match peu emballant entre une équipe qui attend un derby et l’autre qui s’endort en bas de tableau.

Hormis une belle combinaison entre Merlen, Loemba et Bruggeman, et quelques timides opportunités sur phases arrêtées, il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent au premier acte.

La deuxième mi-temps commençait mal. L’arbitre sifflait une faute de main de D’Ostilio dans le rectangle, Debaty arrêtait le penalty mais Monsieur Ledda faisait recommencer. Et cette fois, Meeuwis ne se loupait pas.

Dix minutes plus tard, penalty dans l’autre camp. Perbet se lançait mais Kustermans remportait le face-à-face. Liège pressait mais rien ne passait.

À six minutes du terme, Hoogstraten se retrouvait à 10 et dans la foulée les Sang et Marine égalisaient via Mputu, suite à une belle combinaison entre Merlen et Gendebien, sur un ballon récupéré par Panepinto.

Les locaux la voulaient la victoire et la belle opération. Dans les arrêts de jeu, un corner de Reuten était poussé au fond par Jordan Bustin de la tête. Rocourt explosait. Quel soulagement !