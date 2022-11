Handball: le Fémina Visé a inscrit 16 buts d'affilée à Roulers (10-36)

En mal de victoires depuis le début du championnat, le Fémina Visé s'est fait plaisir en s'imposant 10-36 à Roulers en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. A la mi-temps, les Mosanes n'avaient encaissé qu'un seul but.

Celui-ci est tombé à 25e minute, alors que le score était déjà de 0-16. S'il est difficile de tirer des enseignements d'un match face à un adversaire aussi faible et peu habitué à jouer avec de la colle, on retiendra certainement les huit buts inscrits par Fanny Gilles et les quatre buts de Noa Coox, deux jeunes joueuses venues de D2 et qui ont une belle marge de progression.

A noter aussi les débuts de Maureen Racz, qui a inscrit deux buts alors qu'elle avait débarqué à l'aéroport de Charleroi quelques heures plus tôt, son vol de mercredi ayant été annulé en raison de la grève.

Fémina Visé: Hekking, Martin, Bams, L. Dister 1, Coox 4, Van den Noort 8, Carabin 3, Gilles 8, M. Dister 2, Racz 2, Himberlin 5, Thunus 3.

Intermédiaires: 0-5, 0-13, 1-18, 4-23, 7-28, 10-36.