Handball: Sprimont s'incline face à Eupen (22-29)

En cas de victoire contre Eupen, les dames du HC Sprimont auraient pu revenir à deux unités de la deuxième place, occupée par les Germanophones. Mais ce sont les Eupenoises qui l'ont emporté (22-29).

Comme (trop) souvent, Sprimont est mal entré dans la partie. Offensivement, du moins, car Delphine Dehousse était muselée. Emmené par Clermont (6 buts en 15 minutes), Eupen menait 3-9 au quart d'heure. Lorsqu'il portait son avance à 6-14 à la 22e, on comprenait que c'était pratiquement mission impossible pour les Carrières, qui ne se libéraient véritablement que dans les dix dernières minutes de la première mi-temps.

Si l'espoir renaissait, il était de courte durée car Sprimont n'inscrivait pas un seul but au cours des dix premières minutes de la deuxième mi-temps. Eupen se détachait donc à nouveau et, sous l'impulsion de Buerschaper, l'écart le plus élevé grimpait même à dix buts à la 26e. Sprimont et la jeune Reynders faisaient en sorte de limiter les dégâts.

Sprimont doit désormais se concentrer sur le match contre Gand. En cas de victoire dimanche prochain (14h), il reléguerait ainsi le septième du classement à huit unités et serait pratiquement assuré d'une place dans les playoffs.

HC Sprimont: Almanza, Boons 4, Ch. Dehousse 1, D. Dehousse 2, P. Dubuc 5, T. Dubuc, Frère 2, Lardinoit 1, Lupica 1, Marchal 2, Reynders 2, Tilquin 1, Olynyk.

Intermédiaires: 1-5, 6-13, 10-15, 10-18, 15-21, 22-29.