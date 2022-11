Le RFC Liège gagne (enfin) un derby de Nationale 1 contre Visé

S’il n’a pas été fertile en buts, le derby liégeois de Nationale 1 n’a pas déçu. Disputé dans une ambiance des grands jours au stade de la Cité de l’Oie et sous un ciel radieux, il a finalement tourné à l’avantage d’un RFC Liège en supériorité numérique pendant 40 minutes.

La rencontre était attendue, plus encore depuis le surprenant retour de José Riga au chevet d’une URSLV à la peine et à la traîne. Le (nouveau) coach visétois apportait d’ailleurs quelques retouches au onze de départ, en alignant notamment Legear comme second attaquant aux côtés de Mboyo.

Visé, emmené par un Cascio virevoltant, semblait du reste mieux en place que son adversaire dans le courant d’une première période intense mais sans grandes envolées, si ce n’est un but refusé à Perbet pour une position hors-jeu.

La seconde, elle, débutait par un coup de tonnerre : l’exclusion de Hendrickx, coupable d’un tacle fautif sur Gendebien à l’entrée des seize mètres visétois. Le tournant du match assurément puisque dix minutes plus tard, D’Ostilio traduisait au marquoir la supériorité numérique des Sang et Marine (0-1). Mais les Liégeois ne la maîtrisaient pas avec aisance dans la dernière demi-heure. Les hommes d’Englebert frôlaient même la correctionnelle dans le rush final de Visé. Des Oies qui se demandent toujours comment Bonemme, sur son bon pied et à cinq mètres de la ligne de but, a pu galvauder une égalisation toute faite (79e).

Visé – RFC Liège 0-1

Visé : Mignon, Bonemme, Englebert, R. Wilmots, Hendrickx, Essikal, Gerits (61e Quintais), Perseo (71e N’Guessan), Cascio, Legear (57e El Harrak), Mboyo (71e Gilon).

RFC Liège : Debaty, D’Ostilio, Bustin, Van den Ackerveken, Nyssen, Merlen, Loemba, Bruggeman (35e Gendebien), Mouchamps (76e Mouhli), Mputu, Perbet (68e Panepinto).

Arbitre : M. Chaspierre.

Avertissements : Englebert, Loemba, Mouhli, Bonemme, Cascio, Panepinto.

Exclusion : 54e Hendrickx.

Le but : 63e D’Ostilio (0-1).