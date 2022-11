Visé – Liège : deux suspendus à Liège, Omolo suspendu pour Visé

La semaine a été agitée au niveau du staff pour Visé qui a nommé José Riga nouveau T1. Le noyau sera-t-il compétitif pour le derby ? Qu’en est-il du noyau de Liège ?

Omolo est suspendu pour Visé

Pour son retour, José Riga pourra compter sur un noyau pratiquement au complet. Guillaume Dequaire est toujours sur la touche. Seule tuile, mais elle est de taille : la suspension de Johanna Omolo. Le médian a été exclu la semaine dernière suite à deux cartes jaunes.

Le noyau : Mignon, Cremer, Thomé, R. Wilmots, Bonemme, Hendrickx, Turco, Englebert, Quintais, Rherras, El Harrak, Eninful, Gerits, Essikal, M. Wilmots, N’Guessan, Legear, Perseo, Cascio, Gilon, Bangoura, Mboyo.

Deux suspendus dans les rangs liégeois

Pour ce court déplacement, Gaëtan Englebert devra se passer de Reuten (1/1) et Prudhomme (2/2), suspendus. Arslan, Lambot et Cavelier sont toujours sur la touche, alors que Besson, qui a repris les entraînements, demeure incertain. En cas d’avertissement, Bruggeman, Nyssen, Van den Ackerveken et Deflandre (staff) manqueront le match face à Heist.