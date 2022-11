Accueil Sports Sport régional Liège Bien organisé, Raeren a battu un faible Sprimont Inefficaces dans les deux rectangles, les Carriers n’ont pas su confirmer leur 6 sur 6. Et Raeren a eu ce qu’il venait chercher… Emmanuel Thyssen ©DSR COMMUNICATION & CONSULTING

Passer à côté de son sujet, c’est ce qu’a vécu Sprimont samedi soir. Au-delà de ne pas savoir se montrer réellement dangereux sur le plan offensif, les Carriers ont offert, via une grossière erreur de Camara, le but d’ouverture à Bong. Il n’en fallait pas plus pour placer une formation de Raeren, bien organisée, sur le velours. “On a abordé ce duel avec une...