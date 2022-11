Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège

Gardien, il devient attaquant et plante un but incroyable à 35 mètres (VIDEO)

En D2 ACFF, Solières connaît un début de saison plus que moyen, avec douze points en douze journées. Lors de la journée écoulée, les pensionnaires du Château Vert ont battu Verlaine sur le score de 4-0. Une victoire sans appel.

Parmi les buteurs locaux, on retrouve un certain… Maxime Crahay. Son entraîneur l’a placé en attaque depuis peu. Une stratégie qui paie puisque, ce dimanche, il planté deux buts, un lors de chaque période. Le premier sur coup franc, le second sur une frappe puissante à 35 mètres du but. Il en est ainsi à trois goals en deux rencontres puisqu’il avait ouvert la marque face à Acren-Lessines la semaine précédente.

Si Roberto Martinez connaît des problèmes en attaque durant la Coupe du Monde, il sait à présent quoi faire avec Thibaut Courtois !