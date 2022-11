Handball: cinq matches en treize jours pour le HC Visé

La fin de l'année approche à grands pas mais les joueurs du HC Visé sont loin d'être en vacances: au cous des treize premiers jours de décembre, ce sont pas moins de cinq matches qui les attendent.

La Coupe d'Europe oblige les joueurs de Thomas Cauwenberghs a un véritable marathon handballistique.Ce samedi, ils se rendent à Hurry Up en BeNeLeague. Cinq jours plus tard, ils accueillent Bocholt, le leader de la compétition. La rencontre a été avancée car le hall de Visé n'est pas disponible le week-end. Il était prévu que la rencontre ait lieu le mardi 22 mais Bocholt, qui fait la loi en BeNeLeague, a refusé de jouer à cette date. On jouera donc le jeudi 24 à 20h45.

En raison de la Coupe d'Europe, le match de championnat à Pelt est avancé au jeudi 1er décembre à 20h30. Deux jours plus tard (20h30), Visé accueille les Norvégiens d'Arendal.Le retour aura lieu le samedi suivant (10 décembre) à 17 heures à Arendal mais entre ces deux rendez-vous, Visé devra encore disputer un match de championnat contre Tachos, le mardi 6 décembre à 20h45.

Le mardi 13 décembre (20h45), Visé accueillera Pelt en quarts de finale de la Coupe de Belgique et il restera encore deux matches de BeNeLeague avant de finir l'année: le 17 décembre à Bevo et le 21 décembre à Eupen.

La compétition ne reprendra ensuite que le 28 janvier mais, entretemps, il y aura le championnat du monde en Suède et pas moins de six Visétois figurent dans la présélection.Patrice Sintzen