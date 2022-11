Biathlon d’été : Les Liégeois raflent les titres

Depuis près de cinq ans, le biathlon d’été (course à pied au lieu de ski de fond + tir) ne cesse de se développer dans le sud du pays. De plus en plus de rendez-vous (10 cette année, en plus des championnats de Belgique), un public séduit qui répond en masse et, peut-être surtout, une reconnaissance officielle tombée mi-octobre : désormais, le sport est représenté par une ligue reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce dimanche, Elsenborn et son magnifique stade "biathlon" accueillaient les deuxièmes championnats nationaux de la spécialité.

Au bout du compte, ce sont deux athlètes de la province qui ont récolté l’or en seniors, à savoir Fanny Tilkin (La Reid) et Jonathan Grosdent (Welkenraedt). “Je suis de l’aventure biathlon d’été depuis le début”, nous expliquait la première, véritable touche-à-tout du sport (l’après-midi de son titre, elle jouait avec son équipe de basket d’Awaille, en P3).

"Je les ai vus grandir. Bien grandir. Mon titre ? J’ai surtout bien tiré, avec 13 tirs réussis sur 20, contre 14 pour la meilleure dans cet exercice."

Titrée pour la première fois en biathlon, Fanny Tilkin mettra cette médaille d’or sur le rayon 2022 aux côtés de son titre remporté cette année en course d’orientation sprint, mais aussi de ses deuxièmes places aux nationaux de trail et de vtt-orientation. Chez les hommes, c’est Jonathan Grosdent qui enlève la mise. Lui aussi, encore plus, attribue sa victoire à sa réussite au tir (17 sur 20).

"Avec mes 84 kilos, je sais que je ne suis pas le plus rapide en course à pied", sourit cet ancien athlète du club de Herve, en vue sur les raids multisports et adepte du ski-roues. "À la fin du premier tour d’environ 2500 mètres, j’étais d’ailleurs avant-dernier sur 16. Mais j’ai vraiment bien tiré. Voici deux mois que je préparais cela. J’avais même un programme spécifique de gainage pour être bien sur mes jambes au tir debout où je fais 9 sur 10. Je suis très heureux de cette journée, vraiment. Comme je suis très heureux de la montée en puissance de ce sport en Wallonie…"