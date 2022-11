Handball: le HC Visé perd sa cinquième place à Hurry Up (29-28)

Ils peuvent sans doute faire une croix sur le Final 4.Privé de Gava, Thomas Cauwenberghs relançait Hougardy à l'aile gauche tandis que Ranc entamait la partie à la place de Danesi, Massat jouant en défense. Malgré une exclusion temporaire rapide de Hadzic, Visé entrait bien dans le match. La vitesse de Ranc posait des problèmes aux Hollandais mais, comme à l'aller, les Mosans manquaient des occasions de faire le break et Hurry Up revenait à 5-5.Hadzic, de loin, alimentait le marquoir et Destexhe entrait bien au jeu lorsque Vancosen écopait de deux minutes.

Visé se détachait à 9-12 mais, dans un match terriblement hâché, Hurry Up s'accrochait et il fallait un arrêt de Plessers pour l'empêcher d'égaliser juste avant le repos. Sur la contre-attaque, Hougardy faisait 14-16. La reprise était catastrophique pour Visé, qui encaissait six buts en quatre minutes, la plupart sur des contre-attaques.Le retour de Plessers entre les perches ramenait un peu de sérénité mais Visé continuait à souffler le chaud et le froid. Grâce à Hadzic, il prenait trois buts d'avance à la quinzième et le coach hollandais prenait alors tous les risques puisqu'il décidait de jouer avec sept joueurs de champ en attaque. Une tactique risquée mais payante puisque Visé ne profitait pas des espaces et manquait quatre attaques consécutives.A cinq minutes de la fin, Hurry Up passait devant et prenait à son tour trois buts d'avance.

Deux penalties de Hadzic et une possession de balle à vingt secondes de la fin permettaient à Visé de croire encore au match nul mais, à l'image de toute la deuxième mi-temps, cette dernière phase était mal gérée. Il faudra désormais un exploit jeudi contre Bocholt pour permettre à Visé de croire encore au Final Four.HC Visé: Plessers (55') 1, Delatte (5'), Brixhe 3, Bello 3, Vancosen, Hadzic 13, Ranc 3, Hougardy 3, Massat, Danesi 1, Destexhe 1, Nguema, LahondaIntermédiaires: 4-5, 9-10, 14-16, 20-21, 23-24, 29-28