Une victoire face à Waasmunster relance le Fémina Visé

En pleine crise, le Fémina Visé devait absolument l’emporter face à Waasmunster pour se donner un peu d’air. Mission accomplie dans la souffrance puisque les Visétoises ont été menées de la 27e à 56e minute. Les Mosanes, emmenées par Bearzatto, étaient bien entrées dans la partie puisqu’elles menaient 4-1 après 7 minutes mais il n’avait fallu que 120 secondes à Waasmunster pour recoller au score.

Le Fémina s’était encore détaché à 11-8 mais cinq minutes d’égarement avaient permis aux Waeslandiennes de prendre l’avance à la 27e (11-13), l'écart grimpant même à quatre buts à la 38e.

Les Mosanes avaient eu le mérite de ne rien lâcher et, après l’égalisation de Delle Vedove (exclue dans la foulée), elles avaient fini par prendre l’avance à la 57e, Waasmunster n’inscrivant plus un seul but au cours des sept dernières minutes.

A moins d’une minute de la fin, le Fémina, héritait d’un penalty… que personne ne voulait tirer. En capitaine, Marie Carabin a pris ses responsabilités pour faire 24-22, Hekking confirmant la victoire par un empty goal.

Grâce à ce succès, le Fémina rejoint Gand et Eynatten-Raeren à la septième place avant d’accueillir Gand la semaine prochaine. Une rencontre qu’il devra cependant disputer sans Loulou Dister, victime d’une entorse au genou.

Fémina Visé : Hekking 1, Martin, Delle Vedove 6, Dister 3, Coox 1, Gerardy 1, Carabin 4, Gilles, Delvaux, Bearzatto 6, Himberlin 3, Thunus.

Intermédiaires : 5-4, 10-8, 12-13, 14-18, 19-21, 25-22.