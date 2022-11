Trois buts en trois matchs pour Max Julin: "Avant, j’étais un peu sur une île déserte"

Après 25 minutes de jeu, dimanche, on a bien cru que Waremme allait refaire le coup de l’année dernière sur la pelouse de Warnant. Avec un même homme faisant trembler les filets des Verts: Max Julin, qui avait été auteur d’un double aux Burettes en septembre 2021.

Mais tout a finalement volé en éclats, l’attaquant waremmien s’est arrêté à un but et les Hesbignons se sont inclinés. Une pointe de déception pour le frère de Tom, qui est à créditer d’une nouvelle belle performance face au leader de cette D2 ACFF. "Si c’est un terrain où je me sens...