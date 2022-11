Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège

Au moment d’affronter son ancien club, Jérémy Perbet reste focus sur sa fin de carrière et la montée avec le RFC Liège… mais ne cache pas son amour pour les Zèbres.

Jérémy Perbet va affronter Charleroi, où il est formateur : “D’abord la montée avec Liège, Charleroi plus tard”

La rivalité entre supporters liégeois et carolos n’est plus à démontrer. Toujours est-il que dans le cœur de Jérémy Perbet, il n’y en a aucune. Actuellement focus sur sa carrière de footballeur chez les Sang et Marine, il...