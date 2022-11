Les Sprimontoises n'ont jamais été dans le match et Pauline Dubuc est sortie sur blessure.

Handball: Sprimont subit sa plus grosse défaite de la saison (42-24 à Uilenspiegel)

En cas de victoire à Uilenspiegel, Sprimont pouvait revenir à la troisième place. Mais les Anversoises, tout auréolées de leur victoire à Eupen, ont mis dès le départ beaucoup d'impact physique dans ce match alors que Sprimont ne trouvait pas de solution et perdait énormément de ballons.

Le score est donc très rapidement monté à 4-1 et l'arbitrage, trop laxiste, favorisait le jeu agressif d'Uilenspiegel. Delphine Dehousse sauvait les apparences mais les Anversoises ne manquaient pratiquement rien et même une individuelle sur Zetaimene n'y changeait rien.

La double individuelle sur Delphine Dehousse et Pauline Dubuc profitait à Marchal et Frère mais la défense sprimontoise restait trop perméable et Uilenspiegel plaçait un 5-0 qui enterrait définitivement les espoirs des Carrières.

Après la pause, Uilenspiegel faisait tourner son équipe mais sa gardienne arrêtait pratiquement tout. L'intégration de Fien Boons dans la base arrière permettait de limiter les dégâts mais Sprimont n'était pas encore au bout de ses déboires.

A cinq minutes de la fin, Pauline Dubuc s'écroulait et sortait du terrain en pleurs, touchée au genou. Sa maman craignait la même blessure que pour sa soeur Charlotte (qui sera opérée du ligament croisé le 6 février) mais Christian Verbert se voulait plus rassurant et espère qu'il ne s'agit que d'un mauvais coup.

Samedi prochain, Sprimont se déplace à Eynatten.

HC Sprimont: Almanza, Boons 6, Ch. Dehousse, D. Dehousse 4, P. Dubuc 5, T. Dubuc 2, Frère 3, Lardinoit, Lupica, Marchal 3, Reynders, Tilquin 1.

Intermédiaires: 9-5, 15-11, 24-13, 29-15, 34-19, 42-2