Nationale 1: Sporting de Charleroi U23 RFC Liège

Plus difficile que prévu pour les Liégeois

Belle résistance de la jeune garde carolo face à des Sangs et Marines pourtant dominants

La Neuville était joliment garnie hier pour la visite des ambitieux Liégeois à leurs jeunes adversaires carolos. Si les visiteurs se montraient d'emblée dominants, la jeune garde zébrée faisait mieux que se défendre et montrait beaucoup d'abnégation face à l'expérience de ses opposants. La relance était moins heureuse mais malgré cela De Meoreloose et Rousseau héritaient de belles opportunités. On s'acheminait vers la pause lorsque, Mputu, bien isolé dans le rectangle, voyait son envoi fracasser la latte. Les Zébrions pliaient mais ne rompaient toutefois pas.

Même scenario en début de seconde période avec des visiteurs assurant le tempo et des Carolos faisant front. A l'heure de jeu, les Zébrions ouvraient la marque mais Mouchamps à peine monté au jeu faisait 1-1. Liège poussait, s'infiltrait, tirait au but mais la digue locale tenait bon....jusqu'à la 76e lorsque Bustin concrétisait légitimement la domination des siens.

Sporting B - RFC Liège 1-2

Sporting B : Delavallée ; Debast, Lokembo, Denuit, Benaerts (75e Mbeng) ; Irakoze (De Nève de Roden), Lutte, Diallo, De Moerloose (68e Muland); Bongiovanni, Rousseau.

RFC Liège : Debatty ; Nyssen, Van Den Ackerveken, Bustin, D'Ostillio, Prudhomme (61e Mouchamps), Mputu (90e Massart), Merlem, Reuten, Mouhil ; Perbet (79e Panepinto).

Arbitre : M. Afifi.

Avertissements : Reuten, Benaets,Lutte, Nyssen,

Les buts : 60e Lutte (1-0), 63e Mouchamps (1-1), 77e Bustin (1-2)