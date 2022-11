Visé perd deux bêtes points dans le temps additionnel face à Dessel (3-3)

Visé a rapidement pris le contrôle du jeu, sans pour autant parvenir à se montrer réellement concret. Dessel en profitait sur sa première et unique opportunité en première période : Osei-Berkoe, complètement oublié sur le flanc droit, centrait parfaitement pour Cerigioni, qui n’avait plus qu’à conclure. Un coup du sort qui agissait comme un réveil pour les Visétois. Si, dans un premier temps, Cascio loupait l’immanquable en expédiant une reprise de peu à côté, Axel Bonemme (bien trouvé au deuxième poteau par Marten Wilmots) et Jonathan Hendrickx (d’une belle frappe croisée) permettaient à Visé de mener méritoirement à la pause.

La rencontre aurait même pu être terminée dès la 48e minute mais N’Guessan envoyait sa reprise juste à côté du poteau. Sans explication plausible, les Visétois se sont subitement arrêtés de jouer. Dessel n’en demandait pas tant et revenait logiquement après un petit cafouillage qui permettait à Versmissen d’envoyer une demi-volée dans le petit filet.

Il était écrit que cette soirée ne réussirait pas à Visé. Alors que Jonathan Hendrickx transformait son penalty (consécutif à une faute sur Cascio), Dessel sauvait un point au bout du temps additionnel grâce à Loshi qui profitait d’une mauvaise relance d’Essikal.

Visé : Mignon, Hendrickx, Essikal, R. Wilmots, Englebert, Bonemme, El Harrak (70e Quintais), Gerits, Cascio, M. Wilmots (78e Perseo), N’Guessan (70e Gilon).

Dessel : Geladé, Ghislain, Smolders, Haagen, Goor (46e Swerten), Versmissen, Vanhaen, Osei-Berkoe, Geukens (59e Loshi), Mekkaoui (66e Coeckelbergs), Cerigioni.

Avertissements : Vanhaen, Essikal, Cascio.

Exclusion : 85e Cerigioni (2 jaunes).

Arbitre : M. Malhaise.

Les buts : 17e Cerigioni (0-1), 36e Bonemme (1-1), 45e Hendrickx (2-1), 69e Versmissen (2-2), 87e Hendrickx sur pen. (3-2), 90e+1 Loshi (3-3).