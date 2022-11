Beaux résultats à Roulers : trois Liégeois devraient participer à l’Euro de cross dans deux semaines

Pour s’y qualifier, les candidats belges devaient se rendre ce dimanche après-midi à Roulers (Crosscup) et y remplir les critères édictés par la Ligue royale belge d’athlétisme.

Bonne nouvelle : parmi les 30 noms qui devraient être envoyés à l’Euro (22 de la ligue flamande et 8 de la francophone), on retrouve deux athlètes de Herve, à savoir Arnaud Collard (espoir, 10e du cross long de Roulers et 2e espoir), ainsi que Simon Jeukenne (3e chez les juniors). Et ce n’est pas tout, puisque Ruben Quérinjean, le Malmédien qui défend aujourd’hui les couleurs du Luxembourg, devrait également être du voyage transalpin. Ce dimanche, l’athlète du Waco a réalisé une superbe course sur le long, prenant la 2e place, battu au sprint par Isaac Kimeli.