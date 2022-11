Un calvaire jusqu’en janvier pour le Fémina Visé

Les Mosanes n’ont plus que trois titulaires valides. Chaque match s’apparente à une mission impossible.

Prendre la route pour Overpelt en sachant qu’on n’a aucune chance, c’est terriblement difficile. Et cela s’est vérifié sur le terrain, où le Fémina s’est incliné 30-19. "Un calvaire, confirme le coach, Patrice Fonck. J’avais demandé plus de solidarité défensive, c’est à peu près tout ce que nous pouvions exiger avec trois joueuses valides et la moitié...