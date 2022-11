Le Standard Fémina élimine OHL en quarts de finale de la Coupe (2-0) : “Mes joueuses ont fait quelque chose d’incroyable”

Un exploit. Le terme n’est pas usurpé tant la victoire du Standard face à Louvain, en quarts de finale de la Coupe de Belgique, est un moment à part dans la saison. Les Liégeoises viennent d’infliger une première défaite officielle à une formation louvaniste qui avait remporté ses onze rencontres de championnat et tournait à une moyenne de quatre buts par rencontre. “Il faut bien comprendre que les filles viennent de faire quelque chose d’incroyable. Elles ont travaillé en journée, certaines ont commencé à 6 heures du matin, et ce soir elles éliminent une équipe avec de nombreuses internationales. Je suis très fier d’elles”, commentait Stéphane Guidi, l’entraîneur.

Cette performance est agrémentée d’une prestation aboutie de bout en bout. Le Fémina n’a jamais cherché à fermer le jeu, bien au contraire. Les joueuses ont imposé une réelle pression sur la défense adverse durant toute la première période, mais Laura Miller et Hanne Merkelbach ne parvenaient pas à cadrer leurs tentatives. Louvain se montrait tout aussi inspiré que le corps arbitral, dont les erreurs ont souvent fait sourire de désespoir les deux entraîneurs.

La délivrance intervenait juste avant la pause. Nicky Evrard sauvait une première tentative mais ne pouvait rien sur une magnifique frappe tendue de Noémie Gelders depuis l’entrée du grand rectangle. Une belle inspiration qui récompensait une performance collective aboutie, avec une défense principautaire qui ne laissait aucun espace aux attaquantes louvanistes.

Signe de maturité, le Standard ne cherchait plus à mettre le nez à la fenêtre en seconde mi-temps. Le bloc dressé par Stéphane Guidi se montrait particulièrement solide, avec une réelle solidarité pour combler les éventuels trous dont OHL aurait pu profiter. Justine Blave, complètement oubliée au petit rectangle, tuait tout suspense de la tête et permettait à ses équipières de vivre une fin de rencontre un petit peu plus calme.

Ce succès confirme l’aisance du Fémina en Coupe. Le club vient de sortir les deux premiers du championnat et peut donc s’avancer vers les demi-finales avec de la confiance dans les godasses. Les férus de statistiques se souviendront que l’année dernière le Standard avait atteint la finale de la compétition après avoir sorti… Louvain en quarts (2-1). "Notre objectif est de nous qualifier pour les playoffs 1. Bien entendu, on espère aller le plus loin possible en Coupe mais je n’oublie pas qu’il reste encore des équipes de qualité en compétition.”

Standard : Damman, Marinucci, Brackman, Coutereels, Van Eynde, Blave (90e Appermont), Cordier, Miller, Fon, Merkelbach, Gelders.

OH Louvain : Evrard, Van Belle, Tysiak, Kees, Cattoor, Ampoorter (55e Van Schoonhoven), Cranshoff, Janssens, Detruyer, Eurlings (46e Van Dijk), Van Kerkhoven.

Arbitre : M. Kizedioko.

Avertissement : Van Belle.

Les buts : 45e+1 Gelders (1-0), 81e Blave (2-0).