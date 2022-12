Arnaud Collard à l’Euro de cross : “Je ne me suis jamais senti autant en forme”

Comme l’an dernier, Arnaud Collard (Herve AC) disputera le 11 décembre prochain les championnats d’Europe de cross-country (Piemonte-LaMandria, nord de l’Italie). Le garçon a en effet terminé deuxième chez les espoirs au cross de Roulers (10e au scratch).

”La fédération envoyait seulement le vainqueur ou un team si l’écart entre le premier et le quatrième espoir était inférieur à 40 secondes”, explique-t-il. “Au final, il y a eu 33 secondes. Ouf…”

Pour ce qui sera sa dernière course avant de monter en seniors, l’athlète entraîné par Dorian Deflandre donnera tout. “L’objectif était de poursuivre sur ma lancée de l’été (NdlR : tous ses records personnels améliorés sur 1 500, 3 000 et 5 000 + champion de Belgique espoir sur 5 000) et de me qualifier pour l’Euro”, fait-il. “Je ne me suis jamais senti aussi en forme, mais je sais que je serai encore plus fort dans deux semaines. Je commence un peu à voir comment fonctionne Dorian lorsqu’il fait ses plans d’entraînement…”

Et après l’Italie ? Une saison de cross complète (”C’est la base”, disait souvent Vincent Rousseau – et d’autres…), puis cap sur l’été avec, en guise de “target”, “un chrono sous les 14 minutes sur 5 000 mètres”, termine Collard, qui en est à 14’20 sur la distance.

Simon Jeukenne : 2e sélection internationale à 17 ans

Autre bonne nouvelle en provenance du club bleu et jaune, la sélection du Calidifontain Simon Jeukenne, tout jeune junior (17 ans et 3 mois), qui lui aussi a pu bénéficier d’un tir rapproché dans la course de Roulers.

”Je termine deuxième et, heureusement pour moi, il n’y avait que 15 secondes entre le vainqueur et le 4e”, explique celui qui va bientôt bénéficier d’un statut “espoir sportif” à la LBFA.

Jeukenne, par ailleurs étudiant en première kiné à l’Université de Liège, fêtera lui aussi en Italie sa deuxième sélection internationale, après avoir été à l’Euro de Jérusalem pour scolaires l’an dernier.

”Je me sens également sur la pente ascendante, toujours avec le même objectif : aller chercher le classement final de la Crosscup chez les juniors, un an après l’avoir fait en scolaire”, ponctue-t-il en se projetant plus loin dans le temps.