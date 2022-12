L’Ultra Trail des Sources, avec un 80 et un 42 km, fera son retour en août 2023

En avril dernier, la mort dans l’âme, les organisateurs de l’Ultra Trail des Sources (UTDS) avaient annoncé l’annulation de l’édition 2022, quatre mois avant sa tenue sur les sentiers des parcours Extratrail à l’est de la province de Liège et bien connus des amateurs de trail.

”Le comité organisateur a établi, sur base du monitoring des inscriptions au 31/03/22, que l’évènement ne pourra se dérouler de la façon dont nous le souhaitons. Effectivement et malheureusement, à ce jour, cet objectif (de pré-inscrits) n’est pas atteint”, avait indiqué l’organisation à cette époque.

”L’UTDS n’est évidemment pas mort, nous nous laissons un peu de temps de réflexion afin de mettre tout en œuvre pour vous proposer une future édition dans les meilleures conditions”, avait promis l’organisation.

C’est désormais chose faite puisque, ce 1er décembre, l’annonce de la tenue de l’UTDS 2023 le 12 août prochain a été officialisée. Avec, au menu, un 80 km, un 42 km et un format par équipe sur 4X20 km. Le 160 km, en solo ou en relais, ne sera donc plus réédité. L'organisation communiquera plus d'informations au sujet de cette édition 2023 en janvier prochain.