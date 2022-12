La bonne nouvelle concerne le retour prématuré de Marie Carabin. Victime d'une petite déchirure à la cuisse, son absence n'aura finalement duré qu'une semaine."Cela faisait deux jours que je ne sentais plus rien", dit-elle. "Je me suis échauffée et, comme je n'avais pas de douleurs, j'ai joué deux fois quinze minutes, puis cinq minutes à la fin." Le temps d'inscrire cinq buts tout de même.

Aline Delle Vedove a également fait trembler les filets à cinq reprises, même si elle a manqué deux penalties.

Au classement, le Fémina Visé est désormais septième avec six unités. Ce qui veut dire que si les playdowns commençaient maintenant, il les entameraient avec quatre unités.

A noter qu'Imke Van den Noort a annoncé qu'elle ne jouerait plus au Fémina Visé. Elle a retrouvé un club hollande. Sportivement, ce n'est pas une perte importante mais le manque de respect ne plait pas du tout à la direction du Fémina.

Fémina Visé: Hekking, Martin, Bams, Delle Vedove 5, Coox, Gerardy, Carabin 5, Gilles 2, Delvaux, Bearzatto 2, Culot, Himberlin 2, Thunus.