Handball: Visé n'a pas pu préserver l'intérêt du match retour face à Arendal (24-31)

Les entrées a au jeu de Destexhe en deuxième pivot et de Ranc dans la base arrière amenaient de la vitesse au jeu visétois et libéraient Brixhe. Derrière, Visé se montrait également plus agressif et Plessers effectuait quelques arrêts importants, dont un penalty.

Visé revenait ainsi à 14-14 par Vancosen qui, pour une fois, n'était pas le plus grand ni le plus costaud sur le terrain mais s'adaptait en faisant preuve de beaucoup de subtilité.

Après la pause, les Norvégiens resseraient les rangs en défense et la reprise s'avérait difficile pour Visé qui, en outre, manquait deux penalties.L'écart grimpait à six buts et Thomas Cauwenberghs n'insistait pas, continuant à faire tourner son banc. Destexhe permettait de limiter la casse mais Arendal terminait le match avec sept joueurs de champ.Le match retour aura lieu samedi prochain (17h) en Norvège mais avant cela, Visé doit encore affronter Tachos en BeNeLeague ce mardi au hall Marcel Neven.

HC Visé: Plessers (50'), Delatte (10'), Brixhe 4, Bello, Vancosen 4, Nguema 4, Massat, Hougardy 1, Danesi 1, Destexhe 5, Gava, Lahonda, Boyon 3, Ranc 2.

Intermédiaires: 3-6, 10-12, 15-16; 18-22-20-25, 24-31Patrice Sintzen