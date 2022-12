Liège se montre plus réaliste pour prendre la mesure des Frans Borains (3-1) et conforter sa place dans le Top 3

Pour couronner le tour, le médian liégeois trouvait l’ouverture d’une reprise de la tête.Un match plein indispensable pour contrer une équipe hennuyère qui a affiché beaucoup de maîtrise technique mais qui a cruellement manqué de réalisme, surtout en première période. Chaabi expédiait deux frappes dans les gants de Debaty et Chevalier manquait de peu un centre de Lavie. L’attaquant français se rattrapait en égalisant suite à un ballon perdu par Lambot.Liège conforte plus que jamais sa place dans le Top 3 et voit son ambition de montée prendre de plus en plus forme.

RFC Liège : Debaty, Van Den Ackerveken (60e Prud’homme), Lambot, Bustin, D’Ostilio, Loemba (88e Panepinto), Merlen, Reuten (88e Besson), Mouhli (77e Gendebien), Mputu (46e Mouchamps), Perbet.

Francs Borains : Saussez, Deschryver, Boulenger, Mohamed, Lauwrensens, De Oliveira (76e Caufriez), Itrak, Chaabi, Laurent (87e Grisez), Lavie, Chevalier.

Arbitre : M. Soors.

Avertissements : Itrak, Lauwrensens.

Les buts : 22e Mouhli (1-0), 42e Chevalier (1-1), 70e Reuten (2-1), 83e Gendebien (3-1).