En concurrence avec la finale de la Coupe du monde, Liège – RAAL maintenu au 18 décembre

Si des bruits de couloirs laissaient penser que la rencontre de N1 pouvait être avancée à samedi, il n’en sera rien. Le club liégeois a en effet affirmé qu’il ne demandera à changer la date de cette affiche. Pour rappel, lors du match des Diables du dimanche 27 novembre, aucun match n’avait pu être organisé à ce moment-là en Belgique, la plupart ayant été programmés au samedi.

Les raisons des Sang et Marine sont avant tout liées au contexte entourant l’édition 2022 de la Coupe du monde au Qatar.

Le communiqué du RFC Liégeois

”Le calendrier de Nationale publié par la Fédération en début de saison prévoit que le match RFCL – La Louvière est programmé le dimanche 18 décembre à 15 heures.

Le même jour à 16 heures sera donné à Doha le coup d’envoi de la finale de la Coupe du Monde.

De nombreux événements sportifs ont été déplacés en fonction de cette concurrence.

Le RFCL n’a pas demandé à déplacer son match et il ne le fera pas.

Un club comme le Matricule 4, porteur de tous temps de valeurs citoyennes, n’a pas souhaité modifier son calendrier pour faire place à l’apothéose d’une Coupe du Monde attribuée et disputée dans les conditions que l’on connait.

Sans nourrir d’illusions sur l’impact de son geste, mais par fidélité à ses valeurs, le RFCL soutient celles et ceux qui se sont indignés du mépris à l’égard des droits fondamentaux des travailleurs, des femmes et des minorités, sans parler du lourd impact écologique. Il estime qu’il serait inconséquent d’adapter son agenda, comme si de rien n’était, pour faire place nette à une Coupe du Monde posant autant de questions éthiques et maltraitant autant de valeurs fondamentales. Si vous entendez soutenir les Sang et Marine, ou simplement si vous partagez cette prise de position, venez nombreux à Rocourt le 18 décembre marquer votre préférence pour un football à la fois respectueux et respectable.”