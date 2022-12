Mais si la victoire est au rendez-vous (26-23) et qu'elle permet à Visé de revenir provisoirement à la quatrième place, le déroulement de la partie laisse toutefois un goût amer au coach. "On peut se dire qu'on a les deux points mais on n'a rien mis en place. On a des entraînements de meilleure qualité que ça. C'est une faute professionnelle. Le banc de l'équipe adverse nous a humiliés et ça ne me fait pas marrer."

Boyon et Ranc entamaient la rencontre tandis que Bello et Nguema soufflaient. Le Tournaisien était en verve et inscrivait très rapidement cinq buts, mais, derrière, Visé se montrait beaucoup trop laxiste et Plessers était mis en difficulté.

Tachos prenait confiance et, à 9-11, Cauwenberghs sifflait la fin de la récréation en demandant un temps mort au terme duquel il introduisait Nguema et Delatte. La différence se faisait tout de suite sentir tant sur le terrain qu’au marquoir puisque Visé signait un 6-0 pour prendre quatre buts d’avance.

Les Hollandais tentaient de jouer avec sept joueurs de champ, mais, là où Hurry Up et Pelt avaient réussi à mettre Visé sous pression, ils échouaient totalement. Hougardy, bien entré au jeu sur l’aile gauche lui aussi, portait même l’écart à six buts.

On pensait Visé parti vers une victoire facile. On aurait aussi compris que les Mosans, fatigués par la succession des matchs, se contentent de gérer leur avance. Mais ce qu’ils ont montré en deuxième période était indigne du niveau de la BeNeLeague puisqu’ils n’ont inscrit que sept buts.

Entre la 39e et la 51e minute, ils n’ont pas fait trembler une seule fois les filets. Hougardy et Nguema ont alors fait 25-18 mais cette étincelle n’a pas suffi à rallumer le feu. Et lorsque Tachos est revenu à 25-21 à cinq minutes de la fin, on s’est même dit qu’une mauvaise surprise n’était pas à exclure. Heureusement, Tachos était vraiment trop faible pour revendiquer un point.

HC VIsé : Plessers (17’), Delatte (43’) 1, Brixhe 2, Ranc 2, Vancosen 5, Boyon 8, Massat, Gava, Danesi 2, Nguema 1, Lahonda 1, Bello, Hougardy 3, Destexhe 1.

Les quarts : 6-6, 13-12, 19-14, 23-16, 23-18, 26-23.