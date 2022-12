”C’est ma 14e saison au club”, dit ce kiné spadois qui n’avait que quatre ans lorsqu’il a commencé à jouer au handball à Verviers et qui en est à sa 3e saison en BeNeLeague.

Lors d’un sondage organisé sur le site de celle-ci, il a été élu 3e meilleur défenseur de la compétition, derrière Jimmy Castien (Aalsmeer) et Joren Lamers (Bocholt). Son jeu de jambes défensif, sa lecture du jeu et son agressivité sur le porteur du ballon impressionnent.

”Je ne mesure que 1,85 m pour 80 kg : les missiles, ce n’est pas mon terrain de jeu. Si je reste aux 6 mètres, je me fais allumer.”

Ces bonnes prestations défensives n’ont pas suffi à convaincre Yérime Sylla de le reprendre dans la présélection belge pour le championnat du monde. Peut-être parce que son jeu offensif laisse encore à désirer.

”J’ai représenté la Belgique en équipes d’âge et j’ai été appelé pour deux matches en Italie et en Grèce l’an dernier. C’est prestigieux et ça ne se refuse pas mais je sais aussi où se situent mes priorités : j’ai repris des études d’ostéopathie et je veux m’imposer définitivement à Visé. Je joue déjà beaucoup plus que l’an dernier, surtout en défense. J’ai peu joué en attaque ces dernières années, je dois prendre confiance. Et pour avoir plus de crédit, je dois montrer de bonnes choses à l’entraînement.”