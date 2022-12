« On va devoir trouver des solutions dans l’axe défensif » prévient Christophe Kinet (Dison)

Peu épargné par les blessures et absences diverses cette saison, le Stade Disonais signe malgré tout une première partie de championnat intéressante et se retrouve troisième ex aequo avec Tubize avant la rencontre de ce samedi. Mieux, les Stadistes restent sur deux victoires convaincantes. "Ce qui prouve une nouvelle fois que j’ai un groupe...