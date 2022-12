Battu 24-31 à l'aller, le HC Visé n'avait absolument rien à perdre dans cette rencontre, qui devait avant tout lui servir à préparer le quart de finale de Coupe de Belgique face à Pelt, mardi.Les Mosans ont donc entamé la rencontre sans complexe mais avec une grosse solidarité et des doubles rotations dans les transitions défense/attaque.Une tactique payante puisque Visé s'est détaché à 5-9, obligeant le coach norvégien à prendre un temps mort pour demander à ses hommes de jouer plus vite. La tentation d'essayer d'arracher une qualification inespérée était grande mais Thomas Cauwenberghs gardait son fil conducteur en faisant tourner et en essayant des choses différentes, comme jouer avec deux pivots.

Arendal en profitait pour revenir à dix partout mais Visé, emmené par un Yves Vancosen toujours très avide de ce genre de rencontres, repartait à 13-15.

Au repos, le score était de 15-16... exactement comme au match aller. Mais comme lors de la première manche également, Visé, connaissait une reprise difficile, avec 5 buts encaissés en 5 minutes. Arendal repassait ainsi devant pour la première fois depuis 30 minutes.

Les Mosans ne perdaient cependant pas leur lucidité et reprenaient l'avantage tandis qu'à 23-24, Plessers arrêtait un penalty.A 12 minutes du terme, alors que le marquoir indiquait 25-26, Cauwenberghs décidait d'essayer de se rapprocher le plus possible de la qualification mais Danesi, excellent depuis le début, prenait un coup sur le genou et les joueurs d'Arendal, expérimentés, jouaient la montre.

Visé parvenait toutefois à remporter la rencontre (29-30), les deux derniers buts étant inscrits par des joueurs (Destexhe et Boyon) moins utilisés habituellement. Et cela vaut toutes les qualifications du monde.

HC Visé: Plessers (60'), Brixhe 2, Bello 1, Vancosen 9, Ranc 5, Danesi 6, Gava 1, Nguema 2, Massat, Destexhe 2, Lahonda, Hougardy 1, Boyon 1.

Intermédiaires: 4-4, 9-10, 15-16, 22-23, 26-27, 29-30.