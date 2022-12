La tradition veut que les joueurs qui effectuent leur premier déplacement européens soient rasés par leurs équipiers. Généralement, cela se fait après le match mais comme il y aura peu de temps avant de redécoller pour la Belgique via Amsterdam, les Visétois ont pris les devants.

Yuri Hougardy, Camille Nguema, Romain Destexhe, Jules Ranc et Corentin Delatte sont donc passés chez les "coiffeurs" visétois et c'est avec un look très particulier qu'ils monteront sur le terrain.Auguste Boyon a échappé de justesse à la tondeuse: il a pu prouver qu'il avait déjà figuré sur la feuille d'un match de Coupe d'Europe avec Aix-en-Provence. Car on ne badine pas avec la tradition, surtout depuis qu'un joueur a "triché" par le passé...