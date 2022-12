Handball: victoire difficile du HC Sprimont chez les dernières (22-25)

Le HC Sprimont se devait de l'emporter à Waasmunster s'il voulait conserver sa quatrième place avant un match très important contre Hubo (dimanche 18h à Sprimont).Mission accomplie dans la douleur pour les filles de Christian Verbert qui se sont imposées 22-25 chez les dernières du classement.Il a fallu attendre près de 5 minutes pour voir tomber le premier but dans cette rencontre au cours de laquelle Sprimont, avec une très bonne Pauline Marchal a vu deux fois son adversaire remonter un retard de trois buts.Après la pause, Fien Boons et Delphine Dehousse ont pris les choses en main mais Waasmunster s'est accroché jusqu'à 20-20. Il restait alors 12 minutes a joué et Sprimont a pris quatre buts d'avance.HC Sprimont: Almanza, D. Dehousse 5, Marchal 4, Reynders 3, T. Dubuc 1, Tilquin 2, Frère 3, Olynyk, Lupica 1, Boons 6, Lardinoit, Ch. Dehousse.Intermédiaires: 2-4, 8-8; 13-13; 17-18, 20-22, 22-25