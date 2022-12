Antoine Senard termine 7e de l’Euro de cross espoirs : “Je suis content car je reviens de loin”

“Un très léger bémol au début car j’ai terminé à la même place qu’en 2021”, nous explique-t-il. “Mais ce sentiment est vite parti. En y réfléchissant bien, en voyant cette année un peu galère (blessure à l’insertion ischio-jambier traînée durant des mois), je ne pouvais qu’être satisfait…”

“C’est fini les parcours billard”

L’Esneutois affilié à Seraing Athlétisme (ainsi qu’à Fontenaibleau, chez nos voisins) de revenir alors sur une course très bien gérée, sans commettre d’à-coups lactiques amenant à la perte de régime fatale. “La veille, nous avions reconnu le parcours avec le coach”, explique-t-il. “À cette occasion, nous avions bien vu qu’il était traître. Les 300 mètres de côte allaient faire mal. C’était quasi une course de montagne… Non, j’exagère, mais il ne fallait pas trop se baser sur les chronos réalisés sur piste, les cartes allaient être redistribuées. C’est d’ailleurs une tendance lourde : la fédération ne veut plus de parcours de type billard. Cela n’est sans doute pas assez spectaculaire pour la télévision. De mon côté, l’idée n’était pas de vouloir suivre les leaders à tout prix, mais de toujours les garder en visuel. J’ai ainsi évolué entre deux groupes, plus près du premier que du second.”

Intelligence et patience ont donc guidé les foulées du gaillard, ce qui l’a amené à ne pas puiser précocement dans ses réserves (de la 10e à la 7e place sur les 500 derniers mètres !).

Troisième médaille continentale

La médaille d’argent avec l’interéquipes ? “Nous faisons 3, 4 et 7 alors que les Britanniques terminent 1er, 2e et 8e. Bref, assez injouables”, reprend-il. “En attendant, après l’argent en 2017 avec les juniors et le bronze avec les espoirs l’an dernier, voici à nouveau une belle distinction. Me reste l’or à décrocher. Mais bon, je serai en seniors l’an prochain. Pour faire partie de la sélection française dans cette catégorie, il faudra encore plus s’accrocher…”