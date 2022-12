Le match s’annonçait physique car les deux équipes avaient un jeu équilibré. Les Bulldogs regretteront quelques décisions d’arbitrage qui les auront défavorisés à plusieurs reprises sans pour autant entamer leur motivation. Jordan Paulus dégivra le compteur à la 16e minute mais rien n’était joué. Une échauffourée éclata, sonnant l‘exclusion de Boet Van Gestel pour quatre rencontres. Ici encore, les Liégeois ont tenu bon malgré l’infériorité numérique. À la fin de la partie, Geleen décida de jouer son va-tout et envoya son gardien à deux minutes de la fin pour compléter l’attaque. Bryan Henry et Frank Neven en profitèrent pour marquer deux roses dans une cage inutilement vide. Score final : 4-1. "Un match difficile si pas le plus difficile pour les Bulldogs depuis le début de la saison mais compréhensible également au vu de tous les absents que compte l’équipe liégeoise actuellement. Le gardien liégeois a encore fait la différence. Une victoire acquise aux forceps qui prouve la volonté des joueurs d’aller au bout…", concluait Louis Lette.

Un triplé de Bryan Henry face à Malines

Dimanche, c’était le quatrième duel en un mois face à Malines. Cette équipe, éliminée de la Coupe de Belgique par Liège, avait à cœur d’effacer cet affront et de se battre jusqu’au bout pour espérer remonter au classement de la BeNe League. Le match commença très rapidement et vit les Liégeois prendre l’avantage suite à un but de Milan Jurik. Malines ne se laissa pas impressionner et égalisa quatre minutes après. Les occasions vinrent de partout mais ce furent les Liégeois qui trouvèrent l’ouverture une deuxième fois avec Bryan Henry. Le reste du jeu resta indécis avec de belles actions de part et d’autre. Malgré la fatigue, les Liégeois unirent leurs forces pour encore et encore aller de l’avant et percer par deux fois la défense malinoise. Score final : 2-6 avec un beau triplé de Bryan Henry.