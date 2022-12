Fatih Karatas (Herstal) : “On n’a jamais été surclassé”

Pourtant, le milieu de terrain est à créditer d’un match de bonne qualité. Néanmoins, cela n’a pas suffi à mener les siens à la victoire. Mais on ne peut rien lui reprocher. Ce genre de frustration n’est, hélas, pas une première pour les Armuriers cette saison. Signer une prestation encourageante et ne pas récolter les fruits de cette dernière s’est déjà produit. Que manque-t-il finalement aux Herstaliens pour gravir quelques échelons au classement général ? “Franchement, je ne sais pas ce qu’il nous manque pour vivre une campagne plus aboutie : le groupe vit bien et on ne joue pas mal. Je pense simplement qu’il nous manque la réussite et cette dose de chance qui vous permet d’engranger des succès. ”

Même si la zone de relégation n’est pas loin, les Herstaliens se doivent de garder confiance et de viser plus que le simple maintien. “On sait les qualités du groupe et les joueurs ont toujours confiance en leur potentiel. Dès lors, on ne regarde pas vers le bas du classement. On sortait de trois semaines plus convaincantes, sans ces petits détails contraires qui nous privent de points. L’écart entre nous et bon nombre de formations mieux classées n’est pas grand. La meilleure preuve est que je n’ai pas encore vu une équipe nous surclasser au niveau du jeu. ”

Avant de clore l’année civile à Habay, il va falloir évacuer la frustration de dimanche. “C’est le côté répétitif de ce type d’événement qui est ch… Mais on doit se montrer plus efficace en finition. Et, là, je ne vise pas que les attaquants. Pour prendre mon cas personnel, j’aurais déjà dû marquer cette saison. Pourtant, mon compteur reste bloqué à zéro but… ”

Et si l’ancien Panda faisait sauter le verrou avant les fêtes ?