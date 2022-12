La décision a été prise par le conseil d’administration du club liégeois dans le but de “garantir la viabilité de la structure dans sa globalité et ce, en application de la charte fondatrice du club qui prévoit en priorité absolue la sauvegarde de l’académie de jeunes et de son encadrement”, avant d’ajouter que le club “traverse actuellement et depuis le début de la saison une situation financière compliquée en raison du retard à se concrétiser de certaines promesses d’apport financier.”

Les Panthers précisent tout de même que cette décision n’est pas définitive dans le cas où le soutien financier venait à se concrétiser ou non.