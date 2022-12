Célia Reynders, entre handball et doctorat en cancérologie : “Avec de la détermination, on peut aller très loin”

”Je pensais que les études, ce n’était pas pour moi. C’est pourquoi je m’étais inscrite en haute école, pour devenir technologue de laboratoire. Ensuite, j’ai fait une passerelle en sciences biomédicales puis un doctorat en cancérologie, financé par le Télévie. Je n’ai commencé à jouer au handball qu’à l’âge de 16 ans. Avant cela, je faisais du judo et de la natation. J’ai dû supplier mes parents pour pouvoir jouer à Sprimont avec mes cousines. Puis j’ai arrêté en raison des études et je n’ai repris qu’une fois ma licence en poche.”

Célia est finalement une jeune joueuse… de 27 ans. Elle n’a pas eu une formation classique mais elle compense par une bonne lecture du jeu, du sang-froid face à la gardienne et une belle explosivité dans les derniers mètres. Cela a fait d’elle un back up intéressant à Fien Boons et aujourd’hui qu’il y a beaucoup de blessées, elle joue davantage, sans décevoir. “J’ai peu de ballons mais j’essaye de les utiliser à bon escient. Je sais aussi que je dois encore progresser défensivement. Je ne m’attendais pas à évoluer un jour à ce niveau car je n’avais pas beaucoup de confiance en moi mais j’ai mis tout en œuvre pour y arriver. Je dois aussi beaucoup à Christian Verbert et à l’équipe, qui ne m’ont jamais laissée de côté. C’est vrai que j’ai moins de temps de jeu qu’en D2 mais je continue à progresser et je veux prouver que je peux tenir mon rang. Quand Fien est arrivée, je savais que je jouerais moins mais je l’ai observée, j’ai appris à son contact. Et elle me donne plein de bons conseils, comme Céline Radermacher, d’ailleurs.”

À un âge où les joueuses songent à fonder une famille, Célia se donne encore quelques années. “Je vis avec mon compagnon qui joue au football en P2 à Xhoris et nous sommes d’accord sur ce point : pour le moment, le sport est notre moteur.”

Coupe de Belgique : Sprimont favori du derby

Il y a moins d’un an, Sprimont, encore en D2, accueillait le Fémina Visé en demi-finale de Coupe de Belgique et s’inclinait malgré un bon match. Ce jeudi (20h30), les joueuses de Christian Verbert se rendent dans la Cité de l’Oie pour un nouveau derby, en quarts de finale. Et cette fois, elles sont favorites. “Nous sommes devant au classement et nous les avons battues en championnat mais nous devons nous méfier car, nous aussi, nous avons nos petits et gros pépins physiques, ce qui nous oblige à jouer différemment”, dit Célia Reynders.

Au Fémina Visé, on craignait une fracture du pouce pour Camille Himberlin mais il n’en est rien. “J’ai mal mais je vais jouer”, dit la sympathique Française. “Je ne veux pas laisser tomber mes équipières. Je me soignerai pendant la trêve.”