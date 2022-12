Handball: le HC Visé gagne à Bevo (20-24) et profite de la défaite de Pelt

Eliminé en Coupe de Belgique et en Coupe d'Europe, le HC Visé doit à présent se concentrer sur sa prochaine mission: atteindre le Final 4 de la BeNeLeague.Dans ce contexte, le déplacement à Bevo, qui restait sur une victoire face à Volendam, s'annonçait compliqué. Et il l'a été. Mais la victoire était au bout des 60 minutes et, conjuguée à la défaite de Pelt à Hurry Up, elle permet aux Mosans d'accéder à la quatrième place.Manquant...

