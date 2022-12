Boxe - Gala Jean-Marc Renard: Grosse désillusion pour Quentin Gomes, défait pour la première fois

Le public ne s’y était pas trompé ce samedi soir au Hall Robert Collignon. Plus de 500 personnes, et notamment celui qui a donné son nom à la salle amaytoise, s’étaient déplacées pour assister à la quinzième édition du "Gala Jean-Marc Renard". Un événement qui avait réservé une belle carte avec, notamment, le combat du boxeur local Quentin Gomes, qui avait l’occasion de remporter la ceinture WBF Intercontinentale des welters. Pour cela, il fallait prendre la mesure du Français Melvin Moreau, 29 ans, vainqueur il y a trois semaines de la Coupe de France et qui devrait combattre le titre hexagonal des Welters en 2023. Un solide adversaire pour Quentin Gomes.