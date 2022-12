Lucas Prudhomme (RFC Liège) : “Je signe direct pour être champion avec deux assists”

Douzième minute de jeu contre La Louvière. Un magnifique centre, donné entre le gardien et la défense, arrive au deuxième poteau jusqu’à Jérémy Perbet qui n’a plus qu’à conclure. Une vraie offrande, digne des plus grands spécialistes du flanc. Son auteur ? Lucas Prudhomme, un joueur davantage à l’aise dans l’axe du...

