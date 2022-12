“Ce fut la course la plus relevée de toute ma vie”, constatait-il en parlant de ce classique de 50 ans d’âge, qui compte à ses palmarès des noms prestigieux tels ceux de Gebrselassie, Skah, Limo ou encore Kipketer. “Au départ, j’avais le 33e chrono des engagés. Cela s’annonçait chaud. Au bout du compte, je termine 22e dans un bon chrono, si on tient compte du fait qu’il faisait froid, mais surtout que le parcours n’est pas vraiment plat et qu’il comporte pas mal de virages cassant un peu le rythme. Au final, sur un parcours plus optimisé, j’aurais pu enlever 10 à 15 secondes, ce qui m’aurait permis de battre un record personnel vieux de deux ans…”

Soit. Pas de chicanerie. Cette première sur cette course est très bonne, surtout si l’on tient compte que le gaillard est resté cette année six mois sans prendre de dossard à cause d’une inflammation au genou (syndrome des essuie-glaces). Une blessure soignée, quasi oubliée. Deflandre, actuellement en troisième position de la Cross-cup après trois manches (derrière Somers et Quérinjean).

“Allez, je me mets 8 sur 10 pour ce début d’hiver”, sourit-il. “Pour avoir une meilleure cote, j’aurais dû courir plus vite à Roulers et pouvoir ainsi aller aux championnats d’Europe de cross. Et/Ou faire 28’45 à Houilles. La suite ? La Corrida de Trêves à la fin de l’année. Puis un hiver normal, avec en plus le championnat d’Europe de cross des clubs avec Herve, le 5 février en Espagne. Sinon, je prévois plus de stages à l’étranger et de compétitions relevées en 2023. L’objectif sera de descendre sous les 13’45 sur 5000 m et sous les 8’30 sur 3000.”

Autre Liégeois présent à Houilles ce dimanche, Antoine Senard a finalement bouclé son premier vrai 10 km en 29’10 (30e). Un départ très rapide pour l’Esneutois qui après 4 km était encore dans les 20 premiers, devant Deflandre.