Deux victoires sur le même week-end pour Amaury Paquet

Ce week-end, celui qui a gagné deux années de suite les 20 km de Bruxelles était en lice lors de la corrida de Gerpinnes. Il a remporté l’épreuve de 10 km en 30 min 35', devant plus de 1000 coureurs.

Dimanche, il rechaussait ses baskets pour une épreuve différente (23 km) entre Angleur et les bois du Sart Tilman. “J’avais encore de bonnes jambes en me levant malgré la corrida de la veille. Il y avait moins de concurrence qu’à Gerpinnes et je ne connaissais pas très bien le parcours. Je partais un peu dans l’inconnue… avec des chaussures inadaptées : j’avais chaussé mes slicks au lieu de mettre des godasses de trail. Malgré cela, ma course s’est bien déroulée, en bonne gestion, en tête de la course du début à la fin, sauf dans cette maudite côte où je glissais pas mal. J’ai quand même dû me méfier de Denis Trillet qui avait fait un super chrono à Olne Spa Olne. J’avais plus de vitesse que lui mais sur la distance, il pouvait se montrer dangereux.”

Amaury a réellement la pêche pour le moment, avec une victoire au semi de Herve, une victoire en Grèce sur semi également, un titre à la corrida de Namur, pour ne citer que ces titres-ci. Son agenda est déjà bien chargé avec la corrida de Ciney dans quelques jours. Ensuite, séjour en Espagne avec une course à Valence et une autre à Séville.

Chez les dames, Mélanie Rosu s’est imposée et réalise un rêve. “J’ai 40 ans et pour la première fois, je suis passée sous les 40 minutes pour le 10 km. C’était à la corrida de Hannut… Grappiller ces minutes au fur et à mesure des courses et des entraînements est un vrai plaisir.”