En 2023, on s’attend évidemment à vivre la même situation. Mais le premier déplacement après la trêve (le 8 janvier à 15 heures à Winkel) sera ouvert aux fans qui veulent aller supporter leur équipe en voiture. Ce sont tout de même 600 places qui seront attribuées aux Liégeois. L’entrée est fixée à 10 euros et gratuite pour les moins de 12 ans. Voilà donc un club qui a compris comment ne pas passer à côté de ce qui sera probablement sa plus importante recette de l’année et qui entend bien accueillir dignement les Rouge et Bleu. Il a d’ailleurs indiqué "avoir toute confiance en les supporters de Liège."

À Hoogstraten la semaine suivante (14 janvier à 20h), le tarif sera le même (mais gratuit jusqu’à 13 ans) pour des places assises. Par contre, le système de combi-car sera d’application. Le RFC Liège organisera une permanence à Rocourt la veille du match de 14 heures à 17 heures.