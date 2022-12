Pelé Mboyo quitte déjà Visé et signe à Virton

Cette saison en Nationale 1, Visé est loin de réaliser le parcours rêvé. Treizièmes avec 21 points, les Mosans n’ont que sept unités d’avance sur la zone rouge. Et la suite s’annonce davantage plus compliquée.En effet, José Riga ne pourra plus compter sur Pelé Mboyo. L’ancien joueur professionnel de D1A avait inscrit trois buts en huit rencontres sous les couleurs de Visé cette saison, où il était venu retrouver du rythme, après avoir quitté La Gantoise.