Cette saison, l’équipe a de nombreuses ambitions et le club cherche à se professionnaliser peu à peu pour rejoindre le monde professionnel. L’arrivée de Pierre François fait un grand bien à ce niveau. L’homme expérimenté apporte de précieux conseils, des idées, et son travail dans l’ombre se fait ressentir.

Rapidement après sa prise de fonction, il a mis en place une charte pour les clubs de supporters afin d’éviter certains problèmes rencontrés par le passé, limiter les nombreuses interdictions de stade qui se sont accumulées ces dernières années, une mauvaise image parfois laissée auprès des autorités ou autres clubs et les amendes salées suite au comportement déplacé des fans. Rapidement, les clubs de supporters ont signé cette charte. Seuls les Johan 1892 refusaient d’apposer leur paraphe et le dialogue avec la direction du RFCL ne passait plus, même si le club revoyait quelque peu la charte à leur demande. Ils en venaient même à demander la démission du Directeur général.

Finalement, au terme de nombreuses réunions et de longues discussions, ils ont signé ce précieux document et sont donc à nouveau reconnus comme club officiel. « A la suite d’une nouvelle réunion, les Johan 1892, représentés par Megan Dubois, et notre directeur général ont signé ensemble la Charte au Sainte-Walburge. Les Johan 1892 (re)deviennent ainsi un club officiel de supporters du RFCL. C’est donc désormais sur 6 clubs officiels que les joueurs pourront compter pour les encourager et ceci à un moment que chacun sait essentiel pour le club, bien décidé à réintégrer en fin de saison le football professionnel après 25 ans », indique le Matricule 4 dans un communiqué.

À Rocourt et en déplacement, l’ambiance devrait donc à nouveau être des plus belles et, tous l’espèrent, fair-play et respectueuse.

La charte

Article 1 : Nous, supporters, faisons de chaque rencontre sportive un moment privilégié, une fête, quelle que soit l’importance de l’enjeu.

Article 2 : Nous nous conformons aux règles et à l’éthique sportive, notamment en respectant le corps arbitral, les dirigeants, les joueurs ainsi que les autres supporters.

Article 3 : Nous nous refusons à mener toute action qui nuirait à notre propre sécurité, à celle d’autrui, à la bonne organisation d’un match ou d’un déplacement.

Article 4 : Nous respectons les consignes de sécurité ainsi que les personnes chargées de leur diffusion et de leur application : les stewards de notre club et ceux du club adverse.

Article 5 : Nous nous engageons à préserver les installations de toute dégradation afin de ne pas entraver la bonne progression du club et à respecter notre environnement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du stade.

Article 6 : Nous nous abstenons de tout comportement ou acte à caractère raciste, xénophobe ou discriminant.

Article 7 : Nous restons dignes dans la victoire comme dans la défaite et nous nous comportons en véritables ambassadeurs du club en veillant à respecter les principes repris ci-dessus.

Article 8 : Notre club officiel de supporters du RFCL sera toujours représenté par des personnes qui ne sont pas sous le coup d’une interdiction de stade. Lors des déplacements en car organisés par le club officiel de supporters, les tickets seront payés au comptant après production d’une liste des bénéficiaires lesquels ne seront pas sous le coup d’une interdiction de stade et le déplacement du car sera organisé de manière telle qu’en aucun cas des interdits de stade ne soient amenés dans le périmètre de sécurité autour du stade.

Article 9 : Nous veillerons à répondre aux invitations du club à participer à des workshops ou séances d’information.

Article 10 : Notamment en cas d’infractions à la loi football ou de poursuites disciplinaires, notre club officiel de supporters du RFCL acceptera les mesures arrêtées par la direction et veillera à ce qu’elles soient respectées. Aucune sanction ne sera prise avant une entrevue entre la direction du club et les représentants du club officiel de supporters.