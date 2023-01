Malheureusement, tout n’est pas rose et le club semble connaitre quelques difficultés financières "en raison du retard à se concrétiser de certaines promesses d’apport financier", dit-on. C’est ainsi que, la mort dans l’âme, la direction a demandé à Morgane Armant et Hatty Ottewil, joueuses professionnelles, de s’en aller dès le début de cette année. "Cette décision de principe a été prise par le conseil d’administration des Panthers en vue de garantir la viabilité de la structure dans sa globalité et ce, en application de la charte fondatrice du club qui prévoit en priorité absolue la sauvegarde de l’Académie de jeunes et de son encadrement."

Au rayon bonnes nouvelles par contre, les Panthers ont créé la surprise en annonçant le retour de Jaleesa Maes, la Limbourgeoises de 30 ans qui était partie au terme du défunt championnat après de longues années au Sart-Tilman. Pour rappel, elle évolue au poste de pivot, tout comme Julia Franquin qui revient peu à peu dans le parcours après sa lourde blessure. "Le secteur intérieur de notre équipe de D1 s’apprêtait en effet à vivre des moments difficiles. Le ballon commençait sans doute à manquer à Jalee et les planètes se sont alignées pour qu’elle accepte avec beaucoup d’enthousiasme l’idée d’une pige jusqu’en fin de saison", expliquent le club.

Les Panthers pourront donc compter sur deux « nouvelles » armes cette saison pour tenter de poursuivre sur leur lancée. Deux « renforts » qui connaissent la maison par cœur et qui apporteront sans aucun doute leur savoir au reste du groupe.