Thibaut Bernard (Cras Avernas) s’offre un deuxième titre d’affilée en poursuite "élites"

“J’ai été quasi toute la course en retard face à mes adversaires”, nous expliquait-il après sa dernière course du jour (6e lors de la course aux points). “J’avais démarré sur les bases définies et je suis resté très concentré là-dessus. Les autres, partis trop vite, se sont écroulés. Je suis évidemment très content de ce nouveau titre. Je le suis d’autant plus que je n’étais pas dans les meilleures conditions. J’ai en effet été souffrant – petit virus gastrique. Cette victoire et ce chrono me montrent que je suis dans les temps pour les prochaines échéances sur piste…"

Celles-ci seront surtout la fin des championnats de Belgique fin du mois (omnium, scratch, course par élimination et le km), puis directement après les championnats d’Europe en Suisse.